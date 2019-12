Kleuterjuffen planten eigen speelbos aan: “Want kinderen spelen te weinig in de natuur” Wim De Smet

08 december 2019

17u20 2 Affligem Kleuterjuffen Caroline Bosteels (36) en Eefje Vermassen (38), dochter van advocaat Jef Vermassen, openden in Affligem vanmiddag het Bellenbos, een educatief speelbos voor kleuters en kinderen van de lagere school. “Kinderen zitten vaak binnen en wij willen hen opnieuw in de natuur zien spelen”, luidt het in koor.

Het Bellenbos telt 60 are natuurgroen en bevindt zich in de Bellestraat in Hekelgem. “Het is onze bedoeling om de kinderen opnieuw meer in het bos te laten spelen want dat is echt niet meer zo vanzelfsprekend vandaag”, vertellen Eefje en Caroline. “Hier mogen ze volop experimenteren, exploreren en al spelend leren. Maar het bos kan evengoed gebruikt worden als rustplek om even op adem te komen en aan jezelf te werken.”

Het bos krijgt ook verschillende ‘nesten’. “In een klaslokaal voor kleuters vindt men een poppenhoek, een timmerhoek of een tekenhoek”, vertelt Caroline. “In dit bos gaan we hetzelfde doen maar dan met nesten, zoals een droomnest of een bouwnest. Hier kunnen ze hun eigen talenten ontdekken. Deze plekjes in het bos prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen. We maken ook gebruik van hoekjes, paadjes en verhalen zodat ze spelenderwijs kunnen samenwerken.”

Veldesdoorn

Vanmiddag vond een eerste grote aanplantactie plaats in het Bellenbos. “Een deel van dit stuk grond is al tientallen jaren bos, maar aan de straatkant gaat het om een weide”, luidt het. “Die weide gaan we beplanten met 675 bomen. We kiezen voor streekeigen planten zoals els, wilg en olm. Voor het aanplanten van de hagen gebruiken we veldesdoorn, haagbeuk, meidoorn en sleedoorn. Het gaat om planten die veel besjes hebben zodat de vogels er ook wat aan hebben.”

Caroline Bosteels en Eefje Vermassen kregen vanmiddag ook de hulp van heelwat vrijwilligers, waaronder de chiro en Springzaad.be, een netwerk die ijvert voor meer speelnatuur voor kinderen. “We vinden het tof dat die mensen ons allemaal komen helpen”, zeggen Caroline en Eefje. “Want er is nog heel veel werk te doen. Zo willen we de beek afschermen met een takkenwal zodat geen enkel kind in het water belandt. In het achterste stuk bos willen we graag ook een ‘tiny forrest’ aanleggen. Dat is een plek, de grootte van een tennisveld, waarop we heel veel bomen heel dicht op elkaar aanplanten. We zijn in onderhandeling met het agentschap Natuur en Bos om dat ‘tiny forrest’ aan te planten.”

In de toekomst wordt het Bellenbos opengesteld voor kinderen maar alleen op afspraak. “Dat kan zowel tijdens als na de schooluren”, weet Caroline. “Klasgroepen die opnieuw een levendige en sprankelende klas willen worden, zullen hier worden begeleid.”

Meer info op www.bellenbos.be.