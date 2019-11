Kleuterjuf Seraphine De Bolle (86) overleden Wim De Smet

20 november 2019

In het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Pamel is zaterdag kleuterjuf Seraphine De Bolle (86) overleden. Juf Seraphine werd geboren in Teralfene en bleef er ook haar hele leven wonen. Ze groeide op in een gezin van zeven kinderen. Zowel Seraphine als haar zus Jeanne gingen aan de slag als kleuterjuf in de vrije basisschool Sint-Jan in de Balleistraat. Beide zussen bleven ongehuwd. Seraphine gaf les van 1951 tot 1986 en zag zo honderden jonge Teralfenaars in haar klas passeren.

Twee weken geleden werd juf Seraphine opgenomen in het ziekenhuis wegens rugklachten. Ze mocht het ziekenhuis verlaten en werd overgebracht naar het woonzorgcentrum in Pamel om er aan te sterken. Daar overleed ze zaterdag onverwacht. De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag om 11.15 uur plaats in de parochiekerk Sint-Jan van Teralfene.