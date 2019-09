Kleine Céline maakt viergeslacht compleet WDS

10 september 2019

De geboorte van Céline Vercauteren zorgt voor een viergeslacht in Affligem. Céline werd geboren op 21 augustus en is de dochter van Kristof Vercauteren en Donna Vanhee. De pasgeboren baby is de kleindochter van Linda Vekeman (50) en de achterkleindochter van Agnes De Backer (81) uit Ruisbroek. Agnes werkte haar hele leven als naaister, terwijl Linda postbediende was. Voor Agnes was de geboorte van haar achterkleindochter een droom die in vervulling ging. De vier trotse vrouwen poseren maar wat graag voor de lens.