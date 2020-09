Kilometerslange file na ongeval met motard op E40 Tom Vierendeels Wim De Smet

15 september 2020

14u33 7 Affligem Een motorrijder is dinsdagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval op de E40 richting Gent. Er staat een kilometerslange file vanaf het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden.

Het slachtoffer botste dinsdag kort voor 13 uur met een vrachtwagen en kwam hierdoor ten val. De motard werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar over zijn toestand is voorlopig geen duidelijkheid. Wel is de rechterrijstrook door het ongeval versperd.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt iedereen die van Hasselt naar Gent wil aan om via Antwerpen te rijden en dus de E40 te vermijden.