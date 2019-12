Kerstbomen als stil protest tegen onveilig verkeer in Ternatsestraat Wim De Smet

09 december 2019

11u20 0 Affligem De inwoners van de Ternatsestraat in Essene vragen maatregelen om het toenemend aantal auto’s in het straat terug te dringen. Om te protesteren tegen de onveiligheid plaatsen ze kerstbomen en lanceren ze een petitie voor een veiligere en leefbare dorpskern.

De Ternatsestraat in Essene is voor veel pendelaars de toegangsweg naar het op- en afrittencomplex in buurgemeente Ternat. De straat vormt ook een belangrijke verbindingsweg tussen de E40 in Ternat, het op- en afrittencomplex in Affligem en de drukke Brusselbaan (N9). “We worden al jaren geplaagd voor het verkeer dat de doorsteek maakt tussen die drukke verkeersassen”, meldt het buurtcomité Essene (her)leeft. “We vragen al enkele jaren om maatregelen en aanpassingen maar de huidige situatie is gewoon onhoudbaar geworden. Het doorgaand verkeer neemt toe, we zien elke dag stoepparkeerders en stoeprijders, de snelheid van veel automobilisten is onaangepast en het veel vrachtwagens rijden zich vast in de smalle straten. Het centrum van Essene is onveiliger dan ooit.”

Eind vorig jaar startten enkele bezorgde bewoners al een petitie die door 448 mensen werd ondertekend. “Deze petitie werd aan het gemeentebestuur overhandigd met de uitdrukkelijke vraag om een gerichte aanpak van de problemen”, zegt Nicole De Koninck. “Omdat we veel steun kregen van andere bewoners, hebben we nu beslist om een breder comité op te richten met de naam ‘Essene (her)leeft’. “We zijn vastberaden om het onderwerp onder de aandacht te houden bij onze burgemeester en het gemeentebestuur. Wij willen dat er aanpassingen gedaan worden aan de verkeerssituatie in het centrum van Essene waardoor het leven van de bewoners weer op de eerste plaats komt, op vlak van verkeersveiligheid, geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Wij willen daarom op een positieve en constructieve manier met de gemeente meedenken en samenwerken aan een betere, veiligere situatie voor Essene en al zijn bewoners.”

Het actiecomité had de voorbije zomer al een onderhoud met de gemeente om enkele voorstellen uit de doeken te doen. “Zo willen we graag dat de zone 30, die nu van kracht is in de schoolomgeving, ook door te trekken naar het handelscentrum”, vertelt Elke Peeters. “Tegelijk stellen we ook voor om meer controles door te voeren op zwaar verkeer, op overdreven snelheid en op stoepparkeren.”

Om het probleem ook bij andere mensen onder de aandacht te brengen, wordt tijdens de eindejaarperiode een kerstboomactie gestart. “Het gaat om een ludieke, sensibiliserende actie”, luidt het bij het comité. “We willen zo de aandacht van de automobilisten trekken én van het gemeentebestuur.”