Katrien organiseert concert in eigen tuin (en schenkt opbrengsten aan goed doel) WDS

02 juni 2019

14u15 0 Affligem Katrien De Gendt (57) uit Hekelgem organiseerde zopas een feestje in haar eigen tuin, inclusief een reeks optredens, en schonk de opbrengsten ervan aan een goed doel.

Voor Katrien De Gendt is het stilaan een jaarlijkse traditie geworden. Op 1 mei wordt de tuin achter haar woning verbouwd tot een mini-festivalweide waar ze hapjes en drankjes serveert. “Ik ben 7 jaar geleden met die aperitiefconcertjes in mijn tuin begonnen”, vertelt Katrien. “Ik had net meegedaan aan de Roparun. Voor die eerste deelname had ik aan mensen sponsorgeld gevraagd om te kunnen deelnemen. Maar die zoektocht naar sponsors wilde ik geen twee keer doen. Daarom besliste ik om een aperitiefconcert te organiseren in mijn tuin. Ik vroeg 10 euro inkom en de mensen kregen drie bandjes te zien. De drank is wel te betalen.”

Het aperitiefconcert werd meteen een groot succes en Katrien zette haar concept gewoon door. “De bands komen gratis, in ruil voor drank en eten”, vertelt ze. “En ik kan rekenen op de hulp van de scouts van Baardegem, Meldert en Hekelgem. Zo kunnen we ieder jaar een mooi bedrag inzamelen.”

Het tuinconcert van Katrien leverde dit jaar 3.600 euro op. Het geld wordt verdeeld over drie goede doelen. “Ik schenk 1.200 euro aan Kris De Pauw, een goede vriend die aan keelkanker lijdt en nu een speciale behandeling ondergaat. Ook Thomashuizen in Meldert krijgt 1.200 euro. En de laatste schijf gaat naar ons eigen Roparun-team.”

Volgende editie

Ook volgend jaar is Katrien weer van de partij met haar aperitiefconcert. “Ik heb al het akkoord van twee bandjes die opnieuw komen spelen”, zegt ze. “En ik heb heel veel vrienden die allemaal graag eten en drinken (lacht). Ook volgend jaar moet het dus opnieuw een topper worden.”