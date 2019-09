Juliaan Van Ginderdeuren, de oudste gemeentesecretaris van Vlaams-Brabant, gaat met pensioen Wim De Smet

04 september 2019

13u05 8 Affligem Juliaan Van Ginderdeuren, de algemeen directeur van de gemeente Affligem, gaat in februari met pensioen. Hij is dan 66 jaar en de oudste gemeentesecretaris van Vlaams-Brabant. “En wellicht ook de oudste van heel Vlaanderen”, zegt Juliaan.

Het gemeentebestuur van Affligem zette gisteravond het licht op groen voor de aanwerving van een nieuwe algemeen directeur, de nieuwe naam voor gemeentesecretaris. Juliaan Van Ginderdeuren gaat officieel met pensioen op 1 juli 2020. Maar omdat hij nog heel wat vakantiedagen op overschot had, zal hij vanaf februari al thuis blijven.

“Het gaat om een afspraak die ik samen met het gemeentebestuur heb gemaakt”, vertelt Juliaan. “Ik ben dus bezig aan mijn laatste maanden. Mijn collega’s zal ik wel missen. Maar goed, met pensioen gaan hoort ook bij het leven. En ik heb deze job toch lang volgehouden. In 1986 ben ik hier aan de slag gegaan, nadat ik eerst enkele jaren leerkracht was in het KTA van Liedekerke.”

Fietsen

“Vanaf februari blijf ik thuis, maar als het nodig is zal ik de nieuwe algemeen directeur nog een handje helpen”, vervolgt Juliaan. “Ik ben al volop bezig met mijn vrije tijd in te plannen. Zo zal er meer tijd zijn om te fietsen en om te schrijven. Ik ben al enkele jaren bezig met het schrijven van een roman. Die wil ik nu echt wel eens afwerken. Misschien keer ik zelfs enkele uurtjes terug naar het onderwijs. Ze hebben daar volk te kort en ik heb lesgeven altijd plezant gevonden.”

Liedekerke

Juliaan Van Ginderdeuren is de oudste algemeen directeur van de provincie. “Al wie ouder is, ging intussen al met pensioen”, weet hij. “Ik vermoed dat ik zelfs de oudste van heel Vlaanderen ben. Mijn collega Marc Mertens uit Liedekerke is een jaartje jonger, maar hij is wel een jaar langer in dienst dan ik. Wij staan bekend als de twee oudste rakkers in ons vak (lacht).”

Van Ginderdeuren zal worden opgevolgd door iemand van buitenaf. In de huidige personeelsploeg beschikt alleen adjunct-algemeen directeur Hugo Declerck over de juiste diploma’s. Maar omdat hij in 2021 ook met pensioen gaat, vond de gemeente het beter om een nieuwe kandidaat te zoeken.