Jaarlijkse Sinksenkermis wordt afgetrapt met ‘Apero at the Lake’ WDS

03 juni 2019

12u45 0 Affligem De jaarlijkse Sinksenkermis in Hekelgem heeft er een nieuwe ‘attractie’ bij. Nu vrijdag heeft rond de pastorievijver de eerste ‘Apero at the Lake’ plaats. Het event wordt georganiseerd door een handvol stamgasten van het voormalige café Den Bert.

‘Apero at the Lake’ omschrijft zichzelf als een nieuw en gratis toegankelijk event om met collega’s, vrienden en familie het lange Sinksenweekend feestelijk in te zetten. “Het idee is eigenlijk spontaan ontstaan”, vertelt Lieven Rossignol. “Oorspronkelijk was het onze bedoeling om kleinschalig te beginnen, hier een tapkraan te plaatsen en vijftien flessen wijn in een koelkast te leggen. Maar toen we ons evenement op Facebook lanceerden, waren er meteen 2.000 mensen geïnteresseerd om te komen. Intussen is dat aantal al aangegroeid tot meer dan 3.000. We weten dus echt niet wat ons straks te wachten staat (lacht).”

Met ‘Apero at the Lake’ wordt het startschot gegeven van de Sinksenkermis in Hekelgem. “Vanaf 17 uur gaat onze bar open met cocktails en fingerfood”, vervolgt Lieven Rossignol. “Nadien volgt een optreden van Nasvhille Bum die muziek brengt van Johnny Cash. Vanaf 21 uur is er dan Sunsetdance. De pastorievijver wordt ook sfeervol verlicht.”

De vierdaagse Sinksenkermis heeft nog meer troeven. Op zaterdag is er het wereldfeest Patro Del Mundo, in de pastorietuin (van 14 tot 21 uur). Op zondag is er de Sinksentoht van wandelclub De Pajotten (vertrek tussen 7 en 18 uur), het Tractortreffen (met aankomst van de tractoren om 17.30 uur aan de Patro) en het verbroederingsfestival van de koninklijke fanfare De Katholieke Gilde (vanaf 14 uur).

Sinksenmaandag is traditioneel de drukste kermisdag. Dan is er om 10 uur de mis met de traditionele begankenis rond de kerk. In de Fosselstraat en de Kerkstraat is er rommelmarkt en in jeugdhuis Avilo is er het Rode Kruiscafé. Aan de Patro is het jeneverkot van de scouts terug te vinden. Meer hapjes en drankjes worden geserveerd in en rond de parochiezaal door de ‘Vrienden van de Patro’.