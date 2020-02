Inwoners van Affligem kunnen strooizout oppikken op dertien verschillende plaatsen WDS

11 februari 2020

15u05 2 Affligem Inwoners van Affligem kunnen op dertien verschillende plaatsen gratis één of meerdere zakjes strooizout afhalen.

De gemeente biedt het strooizout gratis aan. De maatregel bleek noodzakelijk omdat de gemeentelijke werkloods aan de Bellekouter, waar het zout ligt opgeslagen, moeilijk bereikbaar is door werkzaamheden aan de cultuurzaal. Daarom werden op verschillende plaatsen paletten klaargezet met daarop zakjes strooizout van telkens 10 kilogram. In deelgemeente Teralfene zijn de zakken te vinden in de Aarhulst, de Rozenlaan, het Driesplein en de Steenbergwijk. In Hekelgem kan je terecht in De Mattein, de Blakmeers, het Zegershof en De Kavee. In deelgemeente Essene is het zout op te pikken in de Bocht, de Domentveldstraat, de Pelink, de Boonhof en op het Kerkplein.

Het strooizout mag alleen worden opgehaald voor eigen gebruik.

