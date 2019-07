Illegaal wordt gerepatrieerd naar Brazilië en speelt rijbewijs ook 15 dagen kwijt na ongeval in Affligem Tom Vierendeels

17u37 0 Affligem Vijf inzittenden van een wagen zijn na een ongeval op het op- en afrittencomplex van de E40 gevlucht. De politie kon uiteindelijk nog drie personen arresteren. Een persoon bleek illegaal in het land te verblijven. Hij wordt gerepatrieerd naar Brazilië.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend tussen 8 en 9 uur ‘s ochtends op de afrit van de E40 richting Gent in Affligem. Over de omstandigheden daarvan geeft de politie geen verdere informatie. De vijf inzittenden van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte sloegen onmiddellijk te voet op de vlucht.

Na een zoekactie konden drie personen in de nabije omgeving gearresteerd worden. Bij de dienst Vreemdelingenzaken kregen de inspecteurs te horen dat een van hen geen geldige verblijfsvergunning had. Volgens getuigenverklaringen was het ook hij die achter het stuur van de wagen zat en bovendien was hij onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Maar dat is vermoedelijk het minste van zijn zorgen aangezien hij overgebracht werd naar het gesloten centrum in Vottem met het oog op zijn repatriëring naar Brazilië. Hij krijgt ook een inreisverbod van twee jaar. Desondanks zal het parket nog moeten bekijken of de man nog verdere straffen krijgt voor het veroorzaken van het ongeval onder invloed van alcohol.