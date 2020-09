Hopdag geannuleerd maar organisatoren delen wel hopranken uit Wim De Smet

03 september 2020

12u45 0 Affligem Geen hopdag dit jaar in Affligem. Wegens corona wordt het evenement geschrapt. Wie toch een hoprank wil, kan een mailtje sturen.

De jaarlijkse hopdag in Affligem lokt ieder jaar honderden bezoekers naar de abdijomgeving. Dit jaar zou de hopdag plaatsvinden op 12 september. Naast het plukken van de hop is er dan ook een ambachtenmarkt, een streekbierenfestival, geleide wandelingen en een bezoek aan de abdij. “Maar veel van onze gidsen en vrijwilligers zijn ouder dan 65 jaar en daarom hebben we beslist om het evenement dit jaar te schrappen”, meldt cultuurmedewerker Leen Pauwels.

“Een soort light-versie van de hopdag hebben we nog even overwogen, maar uiteindelijk is dat idee van tafel geveegd”, aldus Pauwels. “We zouden dan moeten werken met aparte in- en uitgangen en de mensen zouden zich vooraf moeten inschrijven. Die strenge regels maken de traditie en het plezante van de hopdag onmogelijk.”

Schooluitstap

Het plukken van de hop start deze week. De kinderen van het vierde leerjaar van de verschillende basisscholen in Affligem komen deze week wél langs om zich in de teelt te verdiepen. “En wie graag een hoprank heeft kan ons altijd een seintje geven”, meldt Leen Pauwels. “Die hopranken zijn nog altijd heel populair. Met de hopbelletjes kan je een kussensloop vullen en zou je beter kunnen slapen. Andere mensen hangen een rank gewoon thuis omhoog als versiering.”

Wie een hoprank wil bemachtigen kan terecht op 053/64.00.45 of via mail naar welzijn-cultuur@affligem.be.