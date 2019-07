Hooibaal vat vuur aan fietsbrug E40 (en veroorzaakt dikke rookpluim) WDS

18u35 5 Affligem In de Bellestraat in Essene vatte zopas een grote baal graskuil vuur. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle.

Het vuur werd even voor 18 uur opgemerkt in de Bellestraat, ter hoogte van de fietsersbrug over de E40. De brandende hooibaal veroorzaakte een dikke rookpluim die tot op de autosnelweg zichtbaar was. Omwonenden alarmeerden de brandweer die het vuur snel kon blussen.

Eerder deze week werd het gras in de bermen kort gemaaid. Het gemaaide gras werd in balen geperst. Blijkbaar was een van die balen blijven liggen aan de ingang van de fietsersbrug. Hoe de brand is ontstaan, blijft voorlopig onduidelijk. Vermoedelijk is het graskuil door de warmte spontaan beginnen gisten. Maar helemaal zeker is dat niet. In Dilbeek gingen gisteren vijfhonderd gelijkaardige balen in vlammen op. Ook hier werd eerst gedacht aan spontane ontbranding, maar achteraf bleek dat twee jongeren de balen in brand hadden gestoken.