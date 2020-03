Grote bosplantactie in Koudenbergbeekvallei



Wim De Smet

02 maart 2020

14u00 0 Affligem Nu zondag vindt er een grote bosplantactie plaats in het natuurgebied Koudenbergbeekvallei in Affligem.

De bosplantactie wordt georganiseerd door de milieudienst en krijgt ook de steun van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en project Landschap van Erembald tot Kravaalbos.

Concreet worden er zondag vanaf 11 uur 2.500 boompjes geplant. De bomen komen op een grote schapenweide tussen de bossen van Bleregem en Doment. Wie wil meehelpen, is welkom.

De deelnemers kunnen om 12.30 uur en om 15 uur ook genieten van een natuurwandeling doorheen de vallei.

Bezoekers parkeren hun auto best op de parking van Aldi, op de hoek van de Bleregemstraat en de Brusselbaan. Plaats van afspraak is de Zwijnweg. De deelnemers moeten zich vooraf inschrijven via www.affligem.be.

