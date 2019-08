Gouverneur tikt gemeente op vingers: milieuraad moet opnieuw samengesteld worden WDS

13 augustus 2019

10u55 1 Affligem Provinciegouverneur Lodewijk De Witte heeft drie Affligemse gemeenteraadsbeslissingen vernietigd na klachten van oppositiepartij N-VA. Onder meer de samenstelling van de milieuraad gebeurde volgens de gouverneur niet zoals het hoorde.

Twee van de drie besluiten hebben te maken met de vertegenwoordigers die de gemeente mag afvaardigen in de Raad van Bestuur (RvB) en de Algemene Vergadering (AV) van het woonzorgcentrum Van Lierde. “De nieuwe bestuursmeerderheid van Lijst Burgemeester en Open VLD had zich alle postjes zelf toegeëigend”, meldt oppositieraadslid Stijn Stassijns (N-VA). “Blijkbaar wil men zo de oppositie monddood maken en de adviesraden vullen met partijsoldaten. De gouverneur geeft ons dus gelijk. In de toekomst zal dus ook onze partij vertegenwoordigd zijn in beide raden.”

Ook de milieuraad moet opnieuw samengesteld worden. “Volgens het reglement moet minstens een derde van de leden van die milieuraad een link hebben met een natuurvereniging”, weet Stassijns. “Ook dat was niet het geval. Er zal dus een nieuwe milieuraad komen. Het college heeft al gemeld dat het de statuten zal aanpassen. Maar volgens de gouverneur is het wijzigen van de statuten, om een regularisatie te bekomen, een flagrante schending van het wettigheidsbeginsel.”