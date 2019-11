Gewapende overvaller wil slag slaan in café Dachterdeer. Maar daar dacht bordercollie Saiko anders over Wim De Smet

24 november 2019

14u13 2142 Affligem Een gewapende kerel met bivakmuts heeft zaterdagavond het bekende café Dachterdeer in Hekelgem overvallen. De overvaller sloeg op de vlucht toen bordercollie Saiko op hem afstormde. In het geharrewar sneuvelde een vaas, maar niemand raakte gewond en de overvaller droop zonder buit af.

Cafébaas Johnny Vermoesen wilde iets na 19 uur zijn café sluiten toen er plots een onbekende vrouw aanklopte. “Alle klanten waren naar huis en ik was nog enkele glazen aan het afwassen”, vertelt Johnny. “Plots stak de vrouw haar hoofd door de deur en vroeg in gebrekkig Nederlands of ik sigaretten verkocht. Toen ik zei dat hier geen sigaretten te verkrijgen zijn, riep ze ‘non’ en stapte ze terug buiten. Enkele seconden later kwam hier plots een kerel met bivakmuts en een pistool binnengelopen. Hij kwam naar de toog. ‘Argent, argent’, riep hij. Ik schoof mijn kassa dicht maar op dat moment stormde onze Saiko plots op hem af.”

Er ontstond geharrewar aan de toog van Dachterdeer. De overvaller bleek overduidelijk verrast door de felle reactie van de hond. Een vaas sneuvelde. Johnny wist niet wat hem overkwam.

“Ik zag alleen dat die kerel plots de benen nam”, vertelt hij. “Ik ben hem nog achterna gelopen. Aan het kruispunt met de Mazitsstraat stond een auto met draaiende motor. Wellicht zaten zijn trawanten hem daar op te wachten.”

Johnny alarmeerde meteen de politie die een klopjacht in de buurt opstartte. Volgens een getuige verplaatsten de overvaller en zijn trawanten zich in een Kia.

Saiko was zaterdagavond alleszins de held van de avond in café Dachterdeer. “Onze hond is nog maar zeven maanden oud maar hij heeft ons vanavond gered”, klinkt het. “Ons zoontje Nolan, die nu 4 jaar is, zat op het moment van de overval gelukkig boven. Hij heeft dus niets gemerkt van wat hier gebeurde.”