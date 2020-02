Gevel van café Onder De Toren wordt vernieuwd: tijdelijk eenrichting in Fosselstraat Wim De Smet

05 februari 2020

15u05 14 Affligem Een gespecialiseerd aannemer begint maandag met herstellingswerken aan café Onder De Toren in het centrum van Hekelgem. Er wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Het bekende café is eigendom van Brouwerij Haacht en de directie besliste nu om het pand te verfraaien. De huidige gevel in pleisterkalk wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe pleisterlaag. Ook binnenin het café worden er wijzigingen doorgevoerd. Zo zal de vloer van het feestzaaltje worden verwijderd. “De vloer is echt versleten”, meldt cafébaas Gerrie Custers. “Op sommige plaatsten komen de tegels omhoog, andere zijn dan weer gebarsten. Een nieuwe vloer was echt wel een noodzaak. Tijdens de werken blijft het café alleszins geopend.”

De verfraaiingswerken aan Onder De Toren nemen normaal tien dagen in beslag. Tijdens de werken wordt in de Fosselstraat eenrichtingsverkeer van kracht, vanaf het café tot aan de parking van De Patro. Automobilisten kunnen een omleiding volgen via de Kasteelstraat, de Kruisweg en de Pastorijweg. In de rest van de Fosselstraat blijft het verkeer in twee richtingen mogelijk.