Gemeentepersoneel krijgt elektrische fiets ter beschikking



Wim De Smet

20 mei 2020

13u30 2 Affligem Het gemeentepersoneel in Affligem kreeg woensdagochtend een elektrische fiets overhandigd. Ze mogen die fiets gebruiken tot en met 19 juni.

De gemeente Affligem neemt deel aan De Fietstest, een campagne van de provincie Vlaams-Brabant. De werknemers krijgen de elektrische fiets gedurende vier weken ter beschikking. Bedoeling is dat de fiets gebruikt wordt voor woon-werkverkeer. “Deze actie kadert in ons engagement van het klimaatactieplan dat we vorig jaar in oktober ondertekenden in Leuven”, zegt schepen Hans Cornand (Open VLD) die bevoegd is voor leefmilieu. “Met De Fietstest overtuigen we ons personeel om hun wagen in de garage te laten staan en met de fiets te komen werken.”

Meer dan de helft van de meer dan honderd personeelsleden schreven zich in voor de actie. “Een enorm succes dus”, meent Cornand. “We overwegen ook om in de toekomst een groepsaankoop voor elektrische fietsen uit te schrijven.”