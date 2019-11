Gemeentehuis langs E40 kleurt twee weken oranje Wim De Smet

25 november 2019

09u30 0 Affligem Het gemeentehuis van Affligem, dat vlak naast de E40 ligt, wordt nog tot 10 december oranje verlicht.

Affligem doet voor het derde jaar op rij mee aan de actie ‘Orange the World’. Die actie kwam er na de oproep van de Verenigde Naties om het geweld tegen vrouwen te stoppen. “We willen een duidelijk signaal geven en solidair zijn met alle meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van geweld”, meldt schepen Herman Steppe (CD&V), bevoegd voor gelijke kansen. “We staan trouwens niet alleen met onze actie want ook in grote steden als Antwerpen, Brussel, Gent en Aalst kleurt het gemeentehuis oranje. Omdat ons gemeentehuis zich vlakbij de autosnelweg bevindt, is de oranje verlichting duidelijk zichtbaar en geven we een extra krachtig signaal.”