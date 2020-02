Gemeente koopt woning in Ternatsestraat om extra parking te creëren Wim De Smet

04 februari 2020

14u30 3 Affligem De gemeente Affligem gaat een woning in de Ternatsestraat in deelgemeente Essene aankopen om extra parkeerplaatsen te genereren.

De woning bevindt zich in de buurt van de handelszaken langs de Ternatsestraat. Vooral tijdens de spitsuren is het daar moeilijk parkeren. De geparkeerde wagens veroorzaken bovendien verkeersoverlast in de buurt.

Het gemeentebestuur wil de woning daarom aankopen om ze vervolgens af te breken. Het pand staat momenteel te koop bij immobiliënmakelaar Van Middelem. De vraagprijs bedraagt 225.000 euro. De woning staat op een perceel grond van 5,2 are. Als de woning tegen de vlakte gaat, kan er een parking voor twaalf wagens worden aangelegd.

De gemeenteraad zet dinsdag het licht op groen voor de aankoop.