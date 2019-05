Geen parlementszitje voor Walter De Donder (CD&V) WDS

26 mei 2019

23u15 2

De Affligemse burgemeester Walter De Donder stond op de vierde plaats, een strijdplaats, op de Kamerlijst voor CD&V maar een zitje in het parlement verovert hij niet. CD&V behaalt in Vlaams-Brabant twee parlementszetels, eentje minder dan vijf jaar geleden. In het kanton Asse behaalde De Donder de op één na hoogste score, na lijsttrekker Koen Geens. Maar het algemeen verlies van de partij maakte al vrij snel duidelijk dat de Affligemse burgemeester geen kans meer maakte op een parlementszetel.

De Donder deed het wel beter dan de andere Affligemse kandidaten. Zowel Guy Uyttersprot (N-VA) als Jimmy Koppen (Open VLD) moesten het in voorkeurstemmen afleggen tegen de burgemeester.