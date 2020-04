Fotografe trekt de straat op om dorpsgenoten (vanachter hun raam) in beeld te brengen Wim De Smet

21 april 2020

14u30 0 Affligem Fotografe Catherine Misselyn (45) trekt tijdens de coronaperiode de straat op om portretten te maken van haar dorpsgenoten die thuis zitten. “De foto’s worden altijd genomen vanachter het raam”, vertelt ze.

Catherine haalde het idee voor haar fotoreportage bij een collega uit Machelen. “Zij was begonnen met het fotograferen van mensen door het raam”, vertelt ze. “Het leek me tof om dat ook te doen. Dus besloot ik op pad te gaan. Met de fiets rijd ik door de straten van Affligem en neem ik foto’s van mensen in hun huis. Wie dat wil, kan me ook een mailtje sturen om eens langs te komen.”

Catherine nam intussen al honderden foto’s van haar dorpsgenoten. “Ook aan het woonzorgcentrum in Hekelgem ben ik langsgeweest”, vertelt ze. “Hier nam ik vooral beelden van verplegers en zorgkundigen, telkens weer vanachter het raam. Dat levert vaak aparte portretten op.”

“Tijdens de eerste week van de paasvakantie heb ik foto’s genomen van een zwangere mama”, vervolgt ze. “Intussen is ze bevallen van een flinke baby. Dus ben ik opnieuw een foto gaan nemen, deze keer van de moeder met haar kindje.”

Normaal staat Catherine in haar fotografiewinkel op de Brusselbaan. “Maar die is nu gesloten omwille van de coronamaatregelen. Ik mag dus niet werken. Maar mijn camera zomaar links laten liggen, dat kon ik ook niet.”