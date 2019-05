Fietsersbond schrijft open brief aan burgemeester (en vraagt om aanstelling mobiliteitsambtenaar) WDS

24 mei 2019

Fietsersbond Affligem heeft een open brief geschreven aan burgemeester Walter De Donder (CD&V). De fietsersbond pleit daarin voor de aanstelling van een mobiliteitsambtenaar.

De leden van de fietsersbond maken zich zorgen over de verkeersproblematiek in Affligem. Volgens voorzitter Hans Bom is de pas opgerichte mobiliteitsraad dood verklaard en denkt het gemeentebestuur nu na over de oprichting van een verkeersplatform. “Wij zijn er van overtuigd dat een verkeersplatform met een goed mandaat beter kan functioneren dan een slecht samengestelde mobiliteitsraad”, schrijft Bom. “Maar het blijft gissen welke richting het college wil uitgaan. Wie zal deel uitmaken van het platform en welke bevoegdheden krijgt het?”

De fietsersbond vindt het ook eigenaardig dat de bevoegdheid mobiliteit niet toebehoort aan een schepen maar wel aan het voltallige schepencollege. “Wie neemt dan eigenlijk voortouw of wie lanceert voorstellen”, vraagt Bom zich af.

Concreet vraagt de fietsersbond de aanstelling van een mobiliteitsambtenaar die dan ook een duidelijk takenpakket moet krijgen. “Maar we willen ook meer duidelijkheid en transparantie over de plannen van de gemeente inzake mobiliteit”, luidt het. “De bevolking moet betrokken worden bij het opmaken van de plannen en niet als deze al min of meer uitgetekend zijn. We willen ook dat het oude mobiliteitsplan geactualiseerd wordt.”

Burgemeester Walter De Donder (CD&V) zegt dat hij het voorstel van de fietsersbond meeneemt in de besprekingen van de meerjarenplanning. “Het is normaal dat verenigingen of drukkingsgroepen hun aandachtspunten op papier zetten. Eerder kregen we zo’n bundeltje ook al van de senioren, van de jeugd en van de raad voor ontwikkelingssamenwerking. Het is een beetje vroeg om nu al uitspraken hierover te doen. We gaan onderzoeken welke financiële ruimte er is voor welke initiatieven.”