Fietsersbond Affligem lanceert suggestienota met 20 voorstellen en dit zijn de meest opmerkelijke Wim De Smet

21 november 2019

13u45 0 Affligem Fietsersbond Affligem heeft een suggestienota ingediend bij het gemeentebestuur met twintig concrete voorstellen om de veiligheid van de fietsers te verhogen.

De Fietsersbond vindt dat iedereen vanaf 10 jaar veilig op de fiets naar school, de bushalte, het treinstation, de sportclub of de bakker moet kunnen rijden. Om dat doel te bereiken stelde de Fietsersbond een reeks knelpunten én mogelijke oplossingen op. De organisatie stuurde een bundel met twintig concrete voorstellen naar het gemeentebestuur. Een greep uit de meest opmerkelijke voorstellen:

Het stuk Oudebaan richting Foostraat verharden

“De Oudebaan maakt deel uit van de snelle fietsroute richting Asse en Brussel. Bovendien loopt de Oudebaan parallel met de N9. Daarom moet de Oudebaan verhard worden tot volwaardig fietspad. Het autoverkeer moet er verboden worden. Tractoren blijven toegelaten mits het plaatsen van een tractorsluis. En de snelheid moet er beperkt worden tot 30 kilometer per uur.”

Verbreden van Langeweg Teralfene

“De Langeweg is een veilig alternatief om een groot deel van de gevaarlijke Driesstraat te vermijden. Veel schoolkinderen maken er nu al gebruik van. Ons voorstel: het verbreden van een stukje Langeweg. De gemeente moet dan wel een strookje grond aankopen. Aan de Driesstraat kan men dan vervolgens een veilige fietsoversteek creëren.”

Heraanleg van trage weg tussen Kerkweg en Denderweg

“Het gaat om de trage weg achter de voetbalvelden van De Leeuwkens. Die route is nu al behoorlijk veilig voor fietsers. Het gaat om het traject Kerkweg, Denderweg, Mollenhoekstraat, Kaaistraat en Coucklaan. Ons voorstel is om deze route recht te trekken, te verbreden en te onderhouden.”

Voorrangssituatie aan rotonde Bellestraat wijzigen

“De voorrangssituatie op de rotonde is voor fietsers en auto’s zeer onduidelijk vandaag. Indien een fietser één van de toegangswegen wil kruisen heeft de fietser geen voorrang op de auto’s die de rotonde afdraaien. De fietser heeft dan weer wel voorrang op het tweede gedeelte van de oversteek. De afgesleten rode verf maakt de situatie nog onduidelijker. Wij vragen om het fietspad rond de rotonde te hertekenen en opnieuw aan te leggen. Er zijn voorbeelden genoeg van rotondes waar de situatie duidelijker en veiliger is voor fietsers.”

Achteringang maken voor school De Regenboog

“De schoolkinderen moet zo veel mogelijk de drukke Driesstraat en Daalstraat vermijden. De Langeweg is een goed alternatief. Mits de aankoop van een smalle strook grond kan men een corridor creëren tussen de school en de Langeweg. Zo komt er ook een achteringang voor de school.”

Baken plaatsen aan fietspad Bellestraat aan Sint-Vincentiusschool

“Het fietspad van de Bellestraat stopt vandaag abrupt voorbij de Diepestraat in Hekelgem-centrum. Wij willen een baken plaatsen op de straat zodat de fietsers, die hier gedwongen worden om op de rijweg te manoeuvreren, zich in veiligheid brengen voor het komende autoverkeer. Op de plaats waar het fietspad ophoudt, kan men ook een rode strook schilderen en het rode fietspad op de rijweg laten doorlopen. Zo worden automobilisten er attent op gemaakt dat hier fietsers op de weg komen.”

Voorrang voor fietsers op kruispunt Oudebaan-Koudenberg

“De Oudebaan maakt deel uit van het fietsnetwerk maar het kruispunt van de Oudebaan en Koudenberg is zeer slecht. Wij stellen voor om hier een fietsoversteekstrook aan te brengen met waarschuwingsborden. Op de plaats van de oversteek kan ook een verkeersdrempel worden aangelegd. En het fietsverkeer van de Oudebaan zou ook voorrang moeten krijgen op het verkeer van de Fooststraat en Koudenberg.”

Fietsdoorsteek naar Moortelstraat verharden

“Een deel van het traject tussen de Bellekouter en Essene-centrum, via de Geertruidebaan, is nu al verhard met gravel. Wij vragen om dit traject af te maken en ook het laatste stuk richting Molenstraat te verharden. Vervolgens kan er ook een verharde doorsteek gemaakt worden in de veldwegen tussen de Molenstraat en de Moortelstraat.”

Verharden van Moortelstraat

“De veldweg in het verlengde van de Moortelstraat zou een goede en veilige fietsverbinding zijn tussen de Bellestraat en het centrum van Essene. Zo kunnen fietsers de gevaarlijke Lombeekstraat en Ternatsestraat vermijden.”