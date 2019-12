Feeërieke lichtstoet van tractoren trekt door straten van Affligem Wim De Smet

21 december 2019

21u30 0 Affligem Kerst in Affligem, dat staat garant voor een feeërieke doortocht van tractorvereniging De Boerkes. Vijvenveertig tractoren, versierd met tienduizenden lichtjes, trokken vanavond door de straten van Essene, Hekelgem en Teralfene.

De Boerkes is een vereniging van tractorliefhebbers. “Vooral oldtimer-tractoren dan”, vertelt voorzitter Marc Bornauw. “Het is de tiende keer dat we onze lichtstoet organiseren en iedere keer komen de mensen massaal kijken naar ons spektakel. Vooraf al vraagt men ons waar en wanneer we dit jaar weer zullen rondrijden.”

De tractorliefhebbers krijgen voor hun lichtstoet ieder jaar de steun van bevriende loonwerkers en landbouwers uit de hele regio. “En telkens weer doen we trouw de drie deelgemeenten van Affligem aan”, luidt het. “We beginnen in Hekelgem, trekken nadien naar Teralfene en we eindigen op de kerstmarkt in Essene.”

Dat de tractoren niet zo milieuvriendelijk zijn, is voor De Boerkes niet zo belangrijk. “Kijk, dit zijn inderdaad oude tractoren die een tikkeltje meer vervuilen dan andere wagens. Maar goed, het is een beetje wikken en wegen tussen het milieu en onze hobby. En zolang de lage emissiezone in Affligem niet van kracht, blijven we gewoon deze traditie voortzetten.”