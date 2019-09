Erembald-Kravaalhappening strijkt neer op abdijdomein en bij brouwerij Dok’s Wim De Smet

03 september 2019

17u15 0 Affligem De jaarlijkse Erembald-Kravaalhappening heeft zaterdag plaats op het abdijdomein in Affligem. De liefhebbers kunnen tegelijk hun dorst lessen in de micro-brouwerij Dok’s, op de grens van Essene en Asbeek.

De Erembald-Kravaalhappening valt dit jaar samen met de negende Hopdag in Affligem. Het wordt een volks- en landschapsfeest dat jaarlijks duizenden bezoekers lokt. Bezoekers kunnen van 10 tot 14 uur terecht bij brouwer Filip Meert van brouwerij Dok’s. Hij vertelt over zijn brouwerspassie en laat deelnemers proeven van zijn verschillende biertjes.

Maar de belangrijkste activiteiten hebben plaats op en rond het domein van de Abdij Affligem. Deelnemers kunnen er kiezen tussen wandelingen in het Kravaalbos (8 kilometer), het Roofridderpad (6,2 kilometer), de Faluintjes (5 kilometer) of het Heuvelpark (4 kilometer). In de straten rond de abdij is er een ambachtenmarkt met veel aandacht voor het hopverleden van deze regio.

Wie graag de eeuwenoude abdij bezoekt, kan kiezen voor een exclusieve rondleiding. Een abdijbezoek kost 3 euro, de rest van de activiteiten is gratis.

Het volledige programma is te vinden op www.erembaldkravaal.be.