Eerste officiële veldrit op grondgebied van Affligem is een feit: meer dan 100 renners dagen op WDS

19 januari 2020

14u30 0 Affligem Het Boscrossdomein in de Bosstraat vormde het decor voor de eerste cyclocross-wedstrijd ooit op het grondgebied van Affligem. “Een primeur”, luidt het bij de organisatie.

Het feeërieke domein van Freddy Platteau is al enkele jaren de vaste plaats van afspraak voor de jaarlijkse Boscross. Nu wilden de organisatoren nog een tandje bijsteken. Zaterdag vond hier een officiële cyclocross-wedstrijd plaats voor aspiranten. Meer dan 50 rennertjes van 12, 13 en 14 jaar waren op de afspraak.

Op zondag was er dan het Belgisch Kampioenschap de Wielervrienden van de Zennevallei. Deze keer waren 70 sporters aanwezig om deel te nemen. “Een groot succes”, zegt Jan De Troch van het organiserende comité. “De meeste van onze leden zijn afkomstig van Meldert. Maar het crossparcours bevindt zich in Affligem. Daarom werken we al enkele jaren samen met wielerclub Dokter Tistaertvrienden uit Affligem om dit evenement op poten te krijgen.”

Meer over Affligem

sport

sportdiscipline

wielersport