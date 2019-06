Eerste editie van ‘Apero at the Lake’ lokt meer dan duizend bezoekers WDS

09 juni 2019

16u50 14 Affligem Meer dan duizend mensen brachten vrijdagavond een bezoekje aan de eerste editie van Apero at the Lake in Hekelgem. Het nieuwe event, dat de officiële start inluidde van de jaarlijkse Sinksenkermis, werd georganiseerd door enkele vrienden die zich verenigden in de vzw Loch Ness.

De feeërieke pastorievijver en de bijhorende weide vormden het decor voor Apero at the Lake. “En met meer dan duizend bezoekers was dit een absolute meevaller”, vertelt Lieven Rossignol. “Tussen 16 en 18 uur was het nog hard aan het regenen maar later op de avond, toen het droger bleef, ishet volk bij bosjes aangekomen. Iedereen op de weide was laaiend enthousiast over het concept, over de band en over de deejay.”

De organisatoren wilden vooral een publiek van dertigers, veertigers en vijftigers aanspreken. “En dat is vlotjes gelukt. Er waren ook geen incidenten, alles verliep rustig.”

Wellicht komt er volgend jaar een tweede editie. “We gaan alles eerst rustig evalueren maar we willen vooral niet vooruit lopen de zaken. De opkuis heeft tot zaterdagochtend 7.30 uur geduurd. We gaan nu eerst even bekomen en zien wat de mogelijkheden zijn voor volgend jaar.”