Eerste cyclocross-wedstrijd op Boscrossdomein in Hekelgem WDS

16 januari 2020

Op het Boscrossdomein in de Bosstraat vindt zaterdag de eerste cyclocross-wedstrijd voor aspiranten plaats.

De wedstrijden in het sprookjesachtige decor beginnen om 13.30 uur. Eerst komen de 12-jarigen aan bod voor een wedstrijd van 20 minuten. Nadien is het de beurt aan de 13- en 14-jarigen (om 14.15 uur en 15 uur). Het evenement wordt georganiseerd door de Dokter Tistaertvrienden en de Boscrossvrienden. De toegang is gratis.