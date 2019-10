Duikboot uit nieuwe Vlaamse film ‘Torpedo’ staat in avant-première in Affligem Wim De Smet

11 oktober 2019

13u15 0 Affligem Modelbouwers uit het hele land stellen dit weekend hun creaties tentoon op de beurs ‘Plastic & Steel’. Blikvanger is de modelduikboot die gebruikt werd voor de opnames van Torpedo, een nieuwe Vlaamse film met Koen De Bouw en Sven De Ridder in de hoofdrollen.

De modelduikboot wordt overgebracht vanuit Limburg en is in avant-première te bewonderen in de Bellekouterhal in Affligem dit weekend. De nagebouwde onderzeeër is acht meter lang en werd speciaal gebouwd voor de opnames van Torpedo. Deze nieuwe bioscoopfilm brengt het verhaal van vier Vlaamse rebellen die, midden de Tweede Wereldoorlog, een Duitse U-boot kapen om ermee van Congo naar de Verenigde Staten te varen. De film werd geregisseerd door Sven Huybrechts en is vanaf 23 oktober in de zalen te zien.

Maar niet alleen de immense modelduikboot is dit weekend in Affligem te bewonderen. Modelbouwers uit binnen- en buitenland tonen er hun ontwerpen en creaties. Doorlopend zijn er ook demonstraties met radio-gestuurde vrachtwagens en boten. Er zijn meer dan 150 stands en 500 standhouders. Plastic & Steel is te bezoeken op zaterdag 12 oktober van 10 tot 18 uur en op zondag 13 oktober van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis.