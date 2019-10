Dronken twintiger rijdt naar huis van moeder, valt haar aan en gaat erna doodleuk weer pintjes pakken: 1 jaar cel WHW

28 oktober 2019

15u44 0 Affligem Een twintiger uit Aalst is veroordeeld tot 1 jaar cel voor verschillende incidenten met zijn moeder.

Op 15 oktober 2017 was de man aan het uitgaan toen hij plots zijn moeder opbelde. “Ik kom af en maak u kapot”, beet hij haar toe. Het erge was dat het niet bij loze woorden bleef. Hij reed - onder invloed van alcohol - naar haar woning te Affligem en verwoestte de inboedel. Een tafel en stoelen wierp hij in het rond, vazen vlogen tegen de grond en zijn moeder gaf hij een fikse duw. Ook sloeg hij verschillende malen vlak naast haar hoofd tegen een deur.

Daarna ging hij doodleuk weer pintjes drinken in Aalst, maar niet zonder haar nogmaals telefonisch te bedreigen. Een dag later was zijn woede nog niet bekoeld want toen vond hij er niet beter op dan een raam van de woning van zijn moeder in te gooien. Geconfronteerd met al deze feiten bekende hij de vernielingen. “Maar ik heb geen geweld tegen haar gebruikt”, hield hij vol. Wel gaf hij toe een drank- en drugsprobleem te hebben.

Hij stuurde zijn kat naar de rechtbank waardoor hij bij verstek veroordeeld.