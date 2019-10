Dr. Tistaertvrienden krijgt 1.000 euro van BossCross-vrienden (en samen organiseren ze eerste Affligemse cyclocross) Tom Vierendeels

28 oktober 2019

16u29 2 Affligem De jeugdafdeling van de wielerschool van de Dr. Tistaertvrienden heeft een cheque van 1.000 euro ontvangen aan de BosCross-vrienden uit Hekelgem. Het gaat om de opbrengst van het zomerevenement. Beide verenigingen zullen samen ook voor het eerst een officiële cylcocross organiseren.

Jaarlijks organiseren de BosCross-vrienden een zomerfeest op het domein Platteau-Larivière in de Bosstraat. De ongerepte natuur is dan het decors van de Boscross. In de namiddag gaat een wedstrijd voor kinderen door, gevolgd door een individuele tijdrit. ‘s Avonds gaat het spektakelstuk door: een estafette. Nadien wordt er ook feest gevierd op het domein. De opbrengst, 1.000 euro, werd nu geschonken aan de Dr. Tistaertvrienden.

Beide verenigingen hadden ook onmiddellijk een primeur aan te kondigen. Op 18 januari van volgend jaar zullen ze samenwerken om een officiële cyclocross te organiseren op het domein. Een veldrit werd nooit eerder georganiseerd in de gemeente. De cyclocross wordt er eentje voor de aspiranten van Cycling Vlaanderen.