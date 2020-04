Dieven stelen AED-toestel bij Rode Kruis Affligem-Liedekerke Tom Vierendeels

22 april 2020

17u03 8 Affligem Het Rode Kruis Affligem-Liedekerke heeft ongewenst bezoek over de vloer gekregen. Dieven gingen aan de haal met een AED-toestel dat al snel meer dan 1.500 euro kost. Voorlopig is er geen spoor naar de inbrekers.

De schade in het lokaal van de hulpdienst in de Kerkstraat in Hekelgem zou relatief beperkt zijn. Het lokaal werd niet echt overhoop gehaald en de dader of daders bleken genoegen te nemen met een AED-toestel. Zo’n mobiel toestel kost al snel 1.500 tot 2.000 euro. De inbraak gebeurde vermoedelijk tussen zaterdagavond en zondagnamiddag.

Het Rode Kruis wordt de afgelopen weken geteisterd door vandalen en dieven. Zo werd eind vorige week nog een materiaalwagen gestolen bij de afdeling Beersel-Rode. Twee voertuigen van de afdeling Oudenburg-Jabbeke werden besmeurd met uitwerpselen en twee weken geleden werden nog twee voertuigen in Sint-Lambrechts-Woluwe in brand gestoken. “Een heel jammere zaak”, zegt Ine Tassignon, woordvoerster bij Rode Kruis Vlaanderen. “Zeker omdat onze hulpverleners momenteel alles uit de kast halen om het land te helpen en mee het hoofd helpen bieden aan de gezondheidscrisis. Dat net zij nu het doelwit worden van mensen met slechte bedoelingen valt niet menselijk te noemen.”