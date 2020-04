Corona treft zomerevents: geen Pajottenfeesten, geen Sinksenkermis, geen Bleregemkermis



Wim De Smet

23 april 2020

14u20 10 Affligem In Affligem vinden er deze zomer geen kermissen of feesten plaats. Het gemeentebestuur volgt met het verbod de federale richtlijn die bepaalt dat er tot 31 augustus geen grote evenementen mogen plaatsvinden.

Alle verenigingen en adviesraden krijgen vandaag een brief toegestuurd waarin de gemeentelijke maatregelen worden bevestigd. “Tot 31 augustus mogen er geen grote evenementen plaatsvinden. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom om geen kermissen, feesten of vieringen met grote publieke belangstelling toe te laten.” Voor Affligem betekent dit concreet dat zowel de Pajottenfeesten van de scouts (gepland voor 27 en 28 juni), de Sinksenkermis in Hekelgem (30 mei en 1 juni) en de Bleregemkermis (31 juli tot 2 augustus) worden afgeblazen. Ook de tiende verjaardag van het licht geschifte gezelschap Zot van Teralfene, gepland voor 1 augustus, wordt geannuleerd.

Geen dorpskermissen

“Mogelijk zal de nationale veiligheidsraad nog voor 31 augustus aanpassingen en verfijningen doorvoeren”, meldt burgemeester Walter De Donder in de brief. “Voor Affligem is de regel echter duidelijk: we zullen het tijdens de zomer van 2020 helaas zonder dorpskermissen en feesten met publiek karakter moeten doen.” Enige uitzondering blijft Kermis Teralfene met de bijhorende Zotsfeesten. Dat evenement vindt normaal plaats tijdens het eerste weekend van september en blijft dus voorlopig uit het vaarwater van de coronamaatregelen.

De burgemeester roept intussen zijn inwoners op om met elkaar in contact te blijven. “Voor velen is het moeilijk om het sociaal contact met hun naasten te missen”, luidt het. “Schrijf mekaar een ouderwetse brief, stuur een kaartje, bel gewoon, mail of maak gebruik van de sociale media.”