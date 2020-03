Corona treft voetbalclub Leeuwkens Teralfene: alle trainingen afgeblazen, club stapt tijdelijk uit competitie Wim De Smet

12 maart 2020

08u45 318 Affligem Voetbalclub Leeuwkens Teralfene schort tot het einde van de maand haar werking op. Zowel een speler van de A-ploeg als een ouder zijn besmet met het coronavirus. Een jeugdtrainer zit dan weer in quarantaine en wacht op de resultaten van zijn tests. “We zetten een stolp over onze club”, zegt voorzitter Krishan Maudgal.

Het clubbestuur van Leeuwkens Teralfene lichtte gisteravond al haar leden in over de drastische beslissing. Tot het einde van de maand zijn er geen trainingen en geen wedstrijden. De club stapt ook tijdelijk uit competitie, tenzij de voetbalbond daar anders over beslist. Ook alle extra-sportiviteiten worden geschrapt en de kantine gaat dicht. De maatregelen komen er nadat een speler van de club besmet raakte met het coronavirus. “Het slachtoffer was het voorbije weekend in onze kantine, zat voordien in dezelfde kleedkamer als de andere spelers en die jongens dronken ook uit dezelfde fles water”, zegt Krishan Maudgal. “De kans dat nog andere mensen besmet zijn is dus groot. We willen geen risico nemen. Na een onderhoud met de dienst Volksgezondheid hebben we beslist om onze werking op te schorten.”

Boetes

Een deel van de voetbaltrainingen werd woensdagavond al stopgezet. De Leeuwkens gaan nu contact opnemen met de Belgische voetbalbond. Als er geen trainingen en wedstrijden plaatsvinden, dan dreigt de club uit competitie te moeten stappen. “We hopen dat de bond begrip toont voor onze situatie”, klinkt het. “Als we geen wedstrijden kunnen spelen, dreigen we ook boetes te ontvangen, maar we hebben vandaag geen andere keuze. We kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is en vervolgens een trainingssessie organiseren waar drie mensen op afkomen.”

De speler die besmet is met het virus, stelt het intussen goed. “Hij heeft geen koorts maar heeft een beetje een branderig gevoel in de keel. Hij sukkelt ook met klamme spieren, maar verder lijkt alles normaal met hem.”

Naast een ouder vertoeft intussen ook een jeugdtrainer van de club in quarantaine. “De jeugdtrainer moet twee weken binnen blijven”, vertelt Krishan. “Dat zijn nu eenmaal de maatregelen die in zo’n geval worden genomen.”

“Dit is voor ons geen prettige beslissing”, vervolgt de voorzitter. “Maar we hopen hiermee ons steentje te kunnen bijdragen tot de inperking van de lokale verspreiding van dit virus. Risico’s willen we niet nemen. En ik vrees dat onze club geen alleenstaand geval zal zijn. Er zullen nog andere verenigingen ons voorbeeld moeten volgen.”