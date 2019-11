Container vervangt gele vuilniszak vanaf 2021 Wim De Smet

07 november 2019

16u10 2 Affligem De inwoners van Affligem zullen vanaf 2021 niet langer een gele zak, maar wel een container moeten gebruiken om hun restafval kwijt te raken. Vanaf dan zullen de inwoners per kilogram moeten betalen voor hun afval. “Een platte belastingverhoging”, zegt de oppositie.

De afvalintercommunale Ilva schakelt vanaf 2021 over op het gebruik van containers. “Ilva wil op die manier de afvalberg verkleinen”, zegt schepen Hans Cornand (Open Vld) die bevoegd is voor Leefmilieu. “Vanaf 2021 hanteren we zo het principe van ‘de vervuiler betaalt’. De afvalberg is groot en de verwerking ervan is heel duur.”

Het afvaltarief werd de voorbije tien jaar niet aangepast, maar de kostprijs voor de afvalverwerking is intussen fors gestegen. “Goede sorteerders worden minder beloond en daarom kiezen we ervoor om voortaan niet meer per zak, maar wel per kilogram afval te betalen”, vervolgt Cornand. “Wie minder afval heeft en goed sorteert, zal in de toekomst dus minder moeten betalen. Een algemene prijsverhoging wilden we niet, want dan zou de prijs voor een gele zak stijgen van 1,5 naar 2 euro.”

Maar volgens oppositiepartij N-VA is de maatregel gewoon een belastingverhoging. “Dat de vervuiler betaalt, vinden wij ook een goed systeem”, zegt Bert De Roeck (N-VA), de voorganger van Cornand op Leefmilieu. “Maar de nieuwe tarieven zijn buiten proportie. Vandaag kan een gezin elk jaar vijftig gele zakken kopen voor 75 euro per jaar. Als die zakken telkens gevuld zijn met 15 kilogram afval, dan zal datzelfde gezin in de toekomst maar liefst 200 euro betalen. Dat is meer dan een verdubbeling. Ook de prijzen op het recyclagepark stijgen met 50 procent.”

N-VA vreest dat de hogere prijs ook een toename van het sluikstorten zal veroorzaken.