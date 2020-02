Coaches van topclub Valencia CF komen op voetbalkamp naar Eendracht Hekelgem Wim De Smet

20 februari 2020

16u30 0 Affligem Voetbalclub Eendracht Hekelgem organiseert deze zomer een vijfdaags voetbalkamp met jeugdtrainers van de Spaanse topclub Valencia CF.

Het Valencia CF Voetbalkamp komt van 24 tot en met 28 augustus naar de Bellekouter. Het Valencia Voetbalkamp is een vijfdaagse trainingsweek voor jongens en meisjes van 6 tot 14 jaar. De trainingen worden gegeven door officiële Valencia CF jeugdtrainers. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en niveau. Het aantal deelnemers is gelimiteerd. Op die manier is iedere deelnemer verzekerd van voldoende aandacht, óók van de Spaanse trainers.

De deelnemers ontvangen van partner Puma een Valencia CF trainingstenue bestaande uit een shirt, short en sokken. Daarbij krijgen de deelnemers een Valencia CF Bidon, Valencia CF Diploma en 5 dagen toptraining. De deelnemende jongeren krijgen ook lunch en een tussendoortje. Wie wil deelnemen, betaalt 210 euro inschrijvingsgeld.

Alle deelnemers maken ook kans op een voetbalreis naar Valencia. Per locatie worden door de Valencia CF trainers de meest talentvolle spelers uitgenodigd voor een weekend Valencia. Als gast van Valencia CF gaan zij trainen op het trainingscomplex van Valencia CF, een wedstrijd en training van het A-team bekijken en een stadiontour in Estadio Mestalla.

Meer info op https://valenciavoetbalkamp.nl/aanmelden-locatie/locatie-hekelgem/