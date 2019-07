Circus Pacific krijgt ultimatum: ten laatste op 21 juli moet het ophoepelen Wim De Smet

11 juli 2019

16u45 0 Affligem De verantwoordelijken van Circus Pacific krijgen nog tot 21 juli de tijd om hun biezen te pakken. Waarnemend burgemeester Hans Cornand van Affligem heeft dat ultimatum opgelegd aan de circusdirectie.

De wagens van Circus Pacific streken vorige week neer op een braakliggend terrein in de Bellestraat in deelgemeente Essene. De gemeente stelde vast dat het circus geen toestemming had gevraagd om er te kamperen of te overnachten. Daarom eiste waarnemend burgemeester Cornand dat de circusartiesten een andere locatie buiten de gemeente opzochten. Maar de circusdirecteur weigerde dat. “Wij hebben de toestemming gekregen van de eigenaar van dit perceel om hier even uit te rusten”, verklaarde de man. “Aangezien we ook geen dieren hebben, vormt er zich geen enkel probleem. Wij hebben het recht om hier te verblijven.”

Toch wil Affligem dat het circus vertrekt. “Als hier een circus staat, dan moeten die mensen de wetten en regels respecteren”, zegt Hans Cornand. “Aangezien het circus geen schriftelijke vergunning heeft aangevraagd, moeten ze hier vertrekken.”

Cornand en de politie trokken gisteren zelf naar de circusdirectie om een en ander uit te klaren. “We hebben een gesprek gehad met de eigenaar en de circusverantwoordelijke”, luidt het. “Opeens bleek dat zij pas in augustus willen vertrekken en niet in juli, wat blijkbaar ook niet overeengekomen was met de eigenaar. We hebben nu een overeenkomst gemaakt dat het circus ten laatste op 21 juli het terrein dient te verlaten.”

De gemeente benadrukt dat van zodra er enige overlast wordt vastgesteld, dit moet gemeld worden aan de politie.