Circus moet biezen pakken in Affligem, circusdirecteur wil niet wijken: “Wij staan hier perfect legaal” Wim De Smet

08 juli 2019

14u20 2 Affligem Waarnemend burgemeester Hans Cornand (Open Vld) eist dat Circus Pacific, dat vrijdag in de Bellestraat neerstreek, ten laatste woensdag het grondgebied van Affligem verlaat. De circusdirecteur weigert te vertrekken. “Wij blijven hier tot 20 juli staan. En daar kan de burgemeester niets aan veranderen”, klinkt het.

De wagens van Circus Pacific kwamen vrijdag aan op een braakliggend perceel grond in de Bellestraat in Essene. De circusfamilie is niet van plan om er voorstellingen te organiseren. “Wij komen hier gewoon wat uitrusten”, vertelt circusdirecteur Alexies Preun. “Voor we hier aankwamen, hebben we een akkoord gemaakt met de eigenaar van het stuk grond. Hij gaf ons de toestemming om hier twee weken te verblijven. Aangezien we ook geen dieren hebben, vormt er zich geen enkel probleem. Wij hebben het recht om hier te verblijven.”

Caravan

Maar waarnemend burgemeester Hans Cornand ziet dat anders. “Het circus moet sowieso een vergunning aanvragen als het langer dan 24 uur in onze gemeente wil verblijven”, luidt het. “Zowel in een tent, in een wagen, een caravan of een ingericht voertuig mag je niet zomaar kamperen. Dat verbod geldt zowel voor de openbare ruimte als voor privé-terreinen. Bovendien bevinden de circuswagens zich in een landbouwzone en werd er geen milieuvergunning afgeleverd voor het uitbaten van een camping. Het circus moet dus zijn biezen pakken.”

Ik begrijp niet waarom de gemeente ons hier weg wil? Is het misschien omdat we Franstalig zijn dat ze ons hier liever niet zien? Circusdirecteur Alexies Preun

Cornand stuurde de politie al naar de Bellestraat om de circusdirecteur op de hoogte te brengen van zijn beslissing. “We hebben een bevel uitgevaardigd dat het circus ons grondgebied moet verlaten, ten laatste op woensdag 10 juli om 18 uur”, zegt Cornand. “Als ik het goed begrijp, wil het circus geen rekening houden met ons bevel. Daarom gaan we morgen opnieuw samenzitten met de politie om te zien welke maatregelen we hier kunnen nemen.”

Franstalig

De circusdirecteur blijft ervan overtuigd dat de gemeente hem geen strobreed in de weg kan leggen. “Dit is een privaat domein en van de eigenaar hebben we de toestemming om hier te verblijven. Wij doen niemand iets kwaad, onze kinderen komen hier tot rust en wij zijn beschaafde mensen. Ik begrijp niet waarom de gemeente ons hier weg wil? Is het misschien omdat wij Franstalig zijn dat ze ons hier liever niet zien? Ik begrijp het niet. Binnen tien dagen vertrekken we voor een tournee aan de kust. Maar tot 20 juli blijven we hier gewoon staan.”