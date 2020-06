Celstraffen voor inbraak in containerpark Wouter Hertogs

02 juni 2020

Affligem Twee mannen zijn veroordeeld tot respectievelijk 8 en 15 maanden cel voor een inbraak in het containerpark van Affligem.

Op 16 oktober werd er ingebroken in het containerpark. Een deel van de afsluiting was opengeknipt en verschillende televisietoestellen en andere elektronica bleken verdwenen te zijn. Uit onderzoek bleek dat een getuige een verdachte, Oost-Europees uitziende man had zien staan aan het park. Aan de hand van de beschrijving kon een man in de buurt opgepakt worden. “Ik wist niet dat dat niet mocht. Mijn schoonbroer zei dat we niets verkeerd deden”, klonk het verbouwereerd tegen de politie.