Cannabisplantage aangetroffen bij brand in woning langs de Brusselbaan in Affligem Tom Vierendeels

08 oktober 2020

16u13 13 Affligem Bij een brand langs de Brusselbaan in Hekelgem is donderdagochtend een cannabisplantage aangetroffen. Het vuur ontstond vermoedelijk door een kortsluiting. De bewoner, die niet aanwezig was, werd gearresteerd.

De brand werd donderdagochtend kort voor 10 uur opgemerkt door een overbuurvrouw. Op dat moment sloegen de vlammen al door het dak en was er al heel wat rookontwikkeling. Omdat ze weet dat het gezin minstens één jong kindje heeft snelde ze naar de overkant om de bewoners te alarmeren, maar er bleek gelukkig niemand thuis te zijn. De brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen snelden ter plaatse en konden de vlammen snel bedwingen. De drukke verbindingsweg tussen Aalst en Asse bleef door het incident een hele tijd versperd.

Het vuur ontstond vermoedelijk in een bergruimte op de eerste verdieping waar ook de elektriciteitskast aanwezig is. Via daar verspreidden de vlammen zich naar boven en uiteindelijk ook door het dak. Op de zolderverdieping werd door de hulpdiensten een cannabisplantage van minimum 400 planten aangetroffen. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. De bewoner werd gearresteerd en zal worden verhoord. Vermoedelijk was er gefoefeld met de elektriciteit en is er zo brand ontstaan. De politiezone TARL doet verder onderzoek en hield donderdagmiddag al een buurtonderzoek.

Volgens omwonenden viel er niets vreemd op te merken aan het gezin. De man zelf was betrokken bij de verkoop van tweedehandswagens waarvan er regelmatig enkele zonder nummerplaat voor de deur staan. Dat was ook deze week nog het geval, maar deze ochtend bleek alleen een BMW 1-reeks nog aanwezig te zijn. De politie onderzocht ook deze auto.