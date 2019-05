Cafébazin Nelly staat 30 jaar achter tapkraan van Schettenberg: “En ik ben nog niet van plan om te stoppen” Wim De Smet

28 mei 2019

18u29 2 Affligem Cafébazin Nelly Demartin (57) staat 30 jaar achter de tapkraan van Taverne Schettenberg en viert die verjaardag met een kermisbelotting, een barbecue en tal van optredens. “In die 30 jaar hebben we hier enorm veel plezier gemaakt”, vertelt Nelly trots.

Taverne Schettenberg werd in 1989 opgestart door Nelly zelf. “Het café stond op dat moment al zes jaar leeg”, weet Nelly. “De laatste bazin was Linda Guldemont. Ikzelf had toen al vijf jaar een café aan de overkant van de straat. Café ’t Rieselke heette dat. Maar de eigenaar wilde het gebouw renoveren en zegde de huurovereenkomst op. Omdat dit gebouw leeg stond, heb ik niet lang getwijfeld.”

Het café van Nelly kende van dag één al succes. “We waren boven de vloer nog aan het schuren toen hier al twintig man aan mijn deur stond”, lacht Nelly. “We hebben dus direct een goede start genomen. En een naam had ik ook snel gevonden. Het café ligt in de Daalstraat maar aan de voet van de steile Schettenberg. Ik vond dat dat goed klonk.”

Spaghetti

Nelly verkocht in de beginjaren niet alleen pintjes maar had ook spaghetti en croque-monsieur op de kaart staan. “Dat was tof want die snacks gingen ook vlot over de toog”, luidt het. “Maar de combinatie van drank en eten verkopen werd een beetje moeilijk. De dagelijkse klanten moesten vaak lang op hun biertje wachten omdat ik in de keuken spaghetti aan het bereiden was. Dat was niet meer uit te houden. Daarom heb ik het eten geschrapt en heb ik er gewoon een café van gemaakt. Pas op, ik krijg vaak nog hulp van andere mensen hoor. Simonne, de eigenares van het gebouw, is intussen 85 jaar maar steekt regelmatig een handje toe. Ik ben haar daar heel dankbaar voor.”

Pronostiek

De Schettenberg is ook vandaag nog een traditioneel dorpscafé. De vaste stamgasten hebben er hun spaarkas en de wekelijkse voetbalpronostiek telt nog altijd meer dan vijftig deelnemers. Het café is ook het vaste lokaal van voetbalclub Leeuwkens Teralfene en de plaatselijke kaartclub. Aan mooie herinneringen heeft cafébazin Nelly dan ook geen gebrek. “We hebben fantastische momenten meegemaakt”, luidt het. “De kampioenenvieringen van Leeuwkens Teralfene, die waren legendarisch. Vaak bleef ik dan open tot de ochtend nadien. En de eerste werkdag was ieder jaar ook altijd een succes.”

Omdat ze nu 30 jaar achter de toog staat, wil Nelly haar klanten bedanken met een groot feest op de parking naast het café. De festiviteiten starten vrijdagavond al met een kermisbelotting. Op zaterdag zijn er optredens van Dansschool Jopada uit Liedekerke en optredens van De Foef en Dieter. Op zondag is er volksmuziek en -zang met De Scheve Noot, gevolgd door DJ Mario. Tijdens de feesten worden de pintjes verkocht aan de jubileumprijs van 1,5 euro in plaats van de gebruikelijke 1,7 euro.



Nelly wil ook na het feestweekend nog enkele jaren blijven voortdoen. ‘Normaal mag ik in 2024 met pensioen”, zegt ze. “Maar goed, in 2024 zijn er verkiezingen. Die wil ik graag toch nog meemaken. Nadien zien we wel hoe het allemaal loopt. Aan stoppen denk ik nog niet. Ik hoop dat ik nog lang mag voortdoen en dat ik ook nog heel lang mag leven. (lacht)”