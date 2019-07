Buurtbewoners De Montil stappen naar Raad van State tegen uitbreidingsplannen Wim De Smet

11 juli 2019

11u35 0 Affligem De buurtbewoners van het congrescentrum De Montil in Essene stappen naar de Raad van State om de uitbreidingsplannen van het bekende bedrijf aan te vechten. Ze vrezen verkeersoverlast en nachtlawaai. “Met onze bekommernissen houdt men hier geen rekening”, luidt het. “Dus rest ons geen andere keuze.”

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) De Montil werd drie maanden geleden al vastgesteld door de gemeente Affligem. “Dat rup heeft tot doelstelling om verschillende bouwovertredingen van De Montil te regulariseren”, zeggen buurtbewoners Ian Panné en Olivier Declercq. “Bovendien kan De Montil op die manier ook nog eens een forse uitbreiding van 2.000 vierkante meter doorvoeren. Dit plan werd op maat geschreven van De Montil en heeft totaal geen rekening gehouden met de zorgen en opmerkingen van de inwoners van Essene.”

Leefbaarheid

De buren stappen daarom naar de Raad van State. “We hadden eerder al zestig bezwaarschriften ingediend, maar die werden door de gemeente slechts oppervlakkig bekeken”, luidt het. “Onze bezwaren werden als onvoldoende beschouwd om de plannen alsnog bij te sturen. Dat is niet ernstig. Wij willen de eigenheid en de leefbaarheid van ons dorp bewaren. Daarom hebben we met zijn allen een raadsman aangesteld en gaan we voor de nietigverklaring van het rup.”

De Montil torst een rijke geschiedenis. Het sport- en congrescentrum werd in de jaren ’70 al opgestart in de gebouwen van de voormalige melkerij. “Tegen het oorspronkelijke sportcomplex met twee feestzalen heeft niemand bezwaren ingediend”, zeggen de buren. “Toen was de feestzalencapaciteit nog beperkt tot 100 of 150 personen. Intussen is De Montil uitgegroeid tot een congrescentrum van 5 hectare groot, met veertien zalen en een capaciteit van 3.500 mensen.”

Nachtlawaai

De buren vrezen overlast zoals mobiliteitsproblemen, slechte luchtkwaliteit en nachtlawaai. “En in de huidige plannen wordt niet de minste moeite gedaan om die overlast tegen te gaan”, vervolgen Ian Panné en Olivier Declercq. “Integendeel zelfs, de overlast dreigt door de uitbreiding alleen maar groter te worden. We hebben bij de gemeente helemaal geen inspraak gekregen in dit dossier. Daarom rest ons geen andere keuze dan een dure en tijdrovende procedure op te starten. We hadden het graag anders gezien maar deze uitbreiding kunnen wij echt niet tolereren.”

De zaakvoerders van De Montil maakten eerder al duidelijk dat de uitbreidingsplannen vooral het comfort van de klanten moeten verbeteren en niet zozeer de capaciteit verhogen.

