Brug Lombeekstraat wordt heropgebouwd: E40 mogelijk twee weekends dicht

Wim De Smet

28 mei 2020

15u20 0 Affligem Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 10 augustus met de heropbouw van de brug over de E40 in de Lombeekstraat. Die brug werd tien jaar geleden gesloopt nadat een vrachtwagen er tegenaan was gereden. Tijdens de bouwwerken wordt de E40 mogelijk twee weekends afgesloten.



De nieuwe brug wordt vervaardigd uit staal en zal één rijstrook van drie meter breed tellen. Auto’s kunnen beurtelings de brug oversteken door middel van verkeerslichten. Aan beide kanten van de rijstrook komt ook een fiets- en voetpad van 2,6 meter breed.

De aannemer begint op 10 augustus met de voorbereidende werken. Eerst worden de twee bruggenhoofden langs beide kanten van de E40 gebouwd. “Om de werfzone veiliger te maken zullen de rijstroken op de E40 versmald worden”, meldt woordvoerder Anton De Coster van AWV. “Het aantal rijstroken blijft evenwel behouden. Nadat de bruggenhoofden klaar zijn, worden de brugliggers geplaatst. Deze werken worden ’s nachts en in het weekend uitgevoerd.”

Omdat het plaatsen van de brugliggers een indrukwekkend karwei is, moet de E40 worden afgesloten. “We sluiten de autosnelweg af tussen het op- en afrittencomplex in Affligem en dat van Ternat. Volgens de huidige planning zal dat gebeuren in de nachten van vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Mocht het nodig blijken, gaan we verder werken in de nachten van 30 en zaterdag 31 oktober.”

Als de E40 dicht gaat, wordt het verkeer richting Gent omgeleid via de ring rond Brussel (R0) en het afrittencomplex in Dilbeek. Via de Ninoofsesteenweg (N8) kunnen bestuurders dan doorrijden richting Aalst waar opnieuw de E40 kan genomen worden. Het verkeer richting Brussel moet tijdens de werken in Aalst de E40 verlaten en wordt omgeleid via de N45 en de N28 om uiteindelijk op de ring in Dilbeek uit te komen.

De bouw van een nieuwe brug is goed nieuws voor de inwoners van Essene en Sint-Katherina-Lombeek. Zij waren sinds de afbraak van de brug bijna letterlijk van elkaar gescheiden. De straat eindigt nu langs beide kanten van de E40 in een soort niemandsland. “Historisch gezien is er altijd een sterke band geweest tussen beide dorpen”, zegt schepen Tim Herzeel (Open VLD) die bevoegd is voor openbare werken en het dossier opvolgt. “Veel oudere inwoners van Essene verblijven in het woonzorgcentrum in Sint-Katherina-Lombeek. Toen de brug afgebroken werd, was het alsof de navelstring tussen beide dorpen was doorgeknipt. De mensen moesten sindsdien omrijden via het op- en afrittencomplex wat toch een hele omweg was.”

Toch was er ook tegenkanting. Door de afbraak van de brug werd de Lombeekstraat in Essene een rustig, doodlopend weggetje. Enkele inwoners wilden dat liever zo houden. “Zij zijn vooral bang dat de nieuwe brug het sluipverkeer zal lokken”, zegt Herzeel. “Maar doordat de brug alleen beurtelings en via verkeerslichten te gebruiken is voor auto’s, zal het sluipverkeer hier geen voordeel uit halen. Dit is eigenlijk een heel goed compromis.”