Brandweer moet inzittenden bevrijden na frontale botsing op N208 Tom Vierendeels

21 oktober 2019

15u46 11 Affligem De brandweer heeft maandagochtend de inzittenden van een Peugeot 308 moeten bevrijden na een ongeval op de N208 in Affligem. Twee wagens botsten er om een nog onbekende reden tegen elkaar. Er zou gelukkig geen sprake zijn van zwaargewonden.

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 9.45 uur op de gewestweg tussen de rotonde aan het Liedekerkse station en het op- en afrittencomplex van de E40 in Affligem. Om een nog onbekende reden botsten een Peugeot 308 en een Renault Kadjar bijna frontaal tegen elkaar. Het is niet duidelijk of er ook passagiers in een van de wagens zaten. Sowieso werd wel de bestuurder van de Peugeot bevrijd door de brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen. Minstens twee ziekenwagens kwamen ter plaatse om de gewonden over te brengen naar het ziekenhuis. Ondanks de hevige klap zouden er geen zwaargewonden gevallen zijn en is er ook zeker van levensgevaar geen sprake. De N208 bleef door het ongeval lange tijd volledig versperd in beide richtingen. Dat bracht lange files op de omleidingswegen met zich mee. De politie kwam ter plaatse om onder meer het verkeer op het kruispunt met de Bellestraat te regelen.