Bouw van nieuwe school Sint-Vincentius van start: oude schoolmuur deels gesloopt Wim De Smet

02 juni 2020

14u45 12 Affligem In de Sint-Vincentiusschool in Hekelgem is de bouw van een nieuw schoolgebouw gestart. Een deel van de oude schoolmuur werd alvast gesloopt.

Het nieuwe schoolgebouw komt achter de huidige klassen en achter het nog aanwezige kloostertje. Zowel het vroegere sportveldje als een deel van de kloostertuin worden door het nieuwbouwproject ingenomen. “Het gaat om een nieuw schoolgebouw met zes klassen, een eetzaal en een turnzaal met kleedkamers”, zegt Erik Kuypers, directeur infrastructuur van de Ignatiaanse Scholen. “Het gaat eigenlijk om een uitbreiding van de lagere school. Het nieuwe gebouw moet in september 2021 klaar zijn.”

De leerlingen kunnen tijdens de werken gewoon de lessen blijven volgen. “Aan de bestaande gebouwen gebeurt er niets, dus is er ook geen probleem voor de lessen”, zegt Erik Kuypers.

Refter

Het bouwdossier sleepte meer dan vijftien jaar aan. “In 2003 diende de school een eerste aanvraag voor subsidies in”, luidt het. “Het probleem was vooral de oude refter. Dat gebouw is vervallen. Uiteindelijk hebben we vorig jaar de goedkeuring gekregen van Agion, de subsidiërende overheid. Eindelijk kunnen we nu dus aan de slag.”

Als de werken achter de rug zijn, zal de school ook over een centraal inkomplein beschikken. “Vandaag heeft de school een ingang voor de kleuters en een ingang voor de lagere school”, zegt Erik Kuypers. “In de toekomst komt er één grote centrale ingang voor iedereen.”