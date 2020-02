Bouw van nieuwe brug over E40 in Essene begint in augustus Wim De Smet

17 februari 2020

14u10 0 Affligem De bouw van een nieuwe brug over de E40, ter hoogte van de Lombeekstraat in Essene, begint in augustus. Dat maakte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maandag bekend.

De brug over de E40 in de Lombeekstraat werd eind 2010 afgebroken nadat ze werd aangereden door een vrachtwagen. De klap was zo hard dat de stabiliteit van de brug in het gedrang kwam. Sindsdien is de Lombeekstraat een doodlopende weg. De brug was destijds de kortste verbinding tussen Essene en Sint-Katherina-Lombeek, twee dorpjes die van oudsher nauw met elkaar verbonden waren. Wie vanuit het ene dorp naar het andere wil, moet sindsdien omrijden via het drukke op- en afrittencomplex.

De bewoners van de Lombeekstraat zelf waren geen vragende partij voor de heropbouw van de brug, maar in de rest van het dorp werd enkele jaren geleden al een petitie opgestart om de brug terug te krijgen. De heropbouw van de brug werd de voorbije jaren al enkele keren beloofd, onder meer door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Maar nu is het dus zover. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de bouw van de nieuwe brug opgenomen in de werkplanning voor 2020. De werken zouden beginnen op 10 augustus. In het voorjaar van 2021 zou de brug klaar moeten zijn. Volgens AWV zal de hinder op de E40 zelf beperkt blijven. Tijdens de werken zal het verkeer over 2 tot 3 versmalde rijstroken moeten. Tijdens vier weekendnachten in oktober zal de E40 in beide richtingen volledig worden afgesloten.

Details over de nieuwe brug ontbreken voorlopig. De gemeente Affligem was destijds vragende partij voor een brug zoals in de Vitseroelstraat in buurgemeente Ternat. Daar kan het gemotoriseerd verkeer, door middel van verkeerslichten, beurtelings over de E40-brug rijden.