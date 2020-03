Bijna 2.500 nieuwe boompjes

geplant in Koudenbergbeekvallei Wim De Smet

08 maart 2020

14u10 0 Affligem Met 120 waren ze vandaag, de vrijwilligers die samen ongeveer 2.500 boompjes aanplantten in het natuurgebied van de Koudenbergbeekvallei.

De nieuwe boompjes kregen een plek op een voormalige schapenweide die grenst aan de Zwijnweg in Hekelgem. “De bomen maken deel uit van ons geboortebos”, meldt milieuschepen Hans Cornand (Open VLD). “Dit is nog maar het eerste deel van de aanplantingen. De komende jaren gaan we ook twee andere weides bebossen, in de richting van de Bleregemstraat. Het gaat in totaal om een gebied van 1,6 hectare, goed voor meer dan vijfduizend bomen.”

Affligem kreeg onlangs ook een subsidie van de Vlaamse overheid voor de aankoop en inrichting van nog een stuk Koudenbergbeekvallei. “Met dat geld gaan we gronden kopen in de Schaapschuurlos”, weet Cornand. “Dat is een gebied van ongeveer 4 hectare.”

Natuurwandeling

De vrijwilligers die vandaag een boompje kwamen planten, konden ook deelnemen aan twee begeleide wandelingen door het natuurgebied. Een eerste wandeling, die normaal om 13 uur vertrok, werd echter afgeblazen omdat sommige wandelpaden door de vele regen onder water stonden.