Bellebeek treedt buiten haar oevers: “Maar dankzij wachtbekken geen gevaar op overstroming” Wim De Smet

06 maart 2020

12u15 18 Affligem Door de hevige regenval van de voorbije twee dagen is de Bellebeek in Affligem, vlakbij de grens met Ternat, buiten haar oevers getreden. Omdat het gestopt is met regenen is er evenwel geen gevaar voor overstromingen.

De Bellebeek trad buiten haar oevers in de open kouter naast de Lombeekstraat. “De voorbije 24 uur viel hier 25 liter water per vierkante meter. En dat is heel veel”, zegt woordvoerster Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Voorlopig is de regenval gestopt, zodat het water langzaam zal wegtrekken. Ook tijdens het weekend zou het minder regenen.”

Bij de milieumaatschappij hield men de stand van de Bellebeek de voorbije nacht nauwlettend in de gaten. “Er was iemand van wacht die de situatie permanent opvolgde”, zegt Smet. “Mocht de situatie uit de hand lopen, dan alarmeren we meteen de hulpdiensten. In de buurt hebben we de voorbije jaren al vaker wateroverlast meegemaakt.”

De Vlaamse Milieumaatschappij startte onlangs ook een participatieproject met de lokale gemeentebesturen. “Zo willen we onderzoeken wat er nog verbeterd kan worden. We hebben de voorbije jaren al geïnvesteerd in de aanleg van een wachtbekken. Dat wachtbekken bewijst nu zijn nut. Had dat er niet geweest, dan waren er zeker en vast huizen onder water gelopen.”