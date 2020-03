Begga en Michel zijn terug thuis na week quarantaine in corona-hotel Tenerife: “In oktober keren we al terug” Wim De Smet

06 maart 2020

14u30 0 Affligem Meer dan een week zaten ze vast in het coronahotel in Tenerife maar sinds 5 uur vanmorgen zijn Begga De Witte (60) en haar man Michel De Pauw (63) opnieuw thuis in Hekelgem. Vrienden verwelkomden het koppel met een vrolijk ‘Welkom thuis’-spandoek. “We zijn enorm opgelucht om terug hier te zijn.”

Begga en Michel trokken op 21 februari richting Tenerife voor een weekje vakantie. Maar na drie dagen brak de coronahysterie uit en mochten ze hun hotel niet meer verlaten. Eerst kregen ze te horen dat ze zeker tot 10 maart in het hotel moesten blijven, maar eergisteren kwam de verlossende mededeling: alle gasten mochten donderdag dan toch naar huis. “Donderdag moesten we ons om 15 uur melden in de garage van het hotel”, vertelt Begga. “De hoofdingang mochten we niet gebruiken. We ondergingen twee politiecontroles en er stonden vier dokters klaar om de koorts van alle hotelgasten op te meten. We moesten ook een hele bundel documenten ondertekenen. Die papieren waren opgesteld in het Engels en het Frans. Eigenlijk hebben we daar documenten ondertekend waarvan we de inhoud niet eens begrepen. Maar goed, we mochten naar huis. En dat was het belangrijkste.”

Luchthaven

Uiteindelijk werden de hotelgasten met vier bussen naar de luchthaven in Tenerife overgebracht. “Rond 21.30 uur zijn we daar aangekomen. We werden ontvangen door de mensen van Tui, onze reisorganisator. We mochten onze mondmaskers verwijderen en we kregen een glaasje champagne. Vanaf het moment dat we op het vliegtuig stapten, zaten we op Belgische bodem. Uiteindelijk zijn we om 3 uur vannacht in Oostende geland. Een busje van Rantour is ons daar komen oppikken. Om 5 uur vanmorgen lagen we eindelijk in ons bed.”

Ik ben hartpatiënt en heb daarom ook medicijnen nodig. Omdat we het hotel niet mochten verlaten, heb ik mijn medicijnen met DHL laten opsturen. En Michel rookt graag een sigaretje. Omdat we geen sigaretten konden kopen, hebben we een beroep gedaan op de obers die pakjes sigaretten het hotel binnen smokkelden Begga De Witte

Begga en Michel zullen hun Tenerife-uitstap nog lang herinneren. “We hebben geen honger of dorst geleden maar plezant was het toch niet”, vervolgt Begga. “Het hotel mochten we niet verlaten en we mochten ook nooit rondlopen zonder mondmasker. Ik ben hartpatiënt en heb daarom ook medicijnen nodig. Omdat we het hotel niet mochten verlaten, heb ik mijn medicijnen met DHL laten opsturen. En Michel rookt graag een sigaretje. Omdat we geen sigaretten konden kopen, hebben we een beroep gedaan op de obers die pakjes sigaretten het hotel binnen smokkelden.”

Nieuwe reis

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep maar Michel en Begga zijn niet bang. “Wij voelen ons niet ziek. We hebben ook geen koorts. Er werd ons wel gevraagd om nog tot 16 maart twee keer per dag onze koorts op te meten. Voor de rest mogen we eigenlijk doen wat we willen. We zitten dus niet meer in quarantaine. Eindelijk.”

“Ik ben heel, heel blij dat ik terug in België ben”, vervolgt Begga. “Het regent hier dan wel maar daar zit ik niet mee in. Ik ben veertien dagen weggeweest, er ligt hier werk genoeg op mij te wachten.”

Het koppel heeft intussen al een nieuwe reis geboekt. Bestemming: opnieuw Tenerife. “In oktober gaan we opnieuw naar Tenerife, samen met vier bevriende koppels. Maar deze keer hebben we wel een ander hotel gekozen (lacht).”