Banden van vrachtwagen vatten vuur op E40: bestuurder loodst truck naar afrit Wim De Smet

08 september 2020

12u00 0 Affligem De bestuurder van een vrachtwagen moest dinsdagmorgen in allerijl de E40 verlaten omdat de banden van zijn oplegger vuur hadden gevat.

De vrachtwagen reed rond 5 uur dinsdagmorgen in de richting van Brussel toen hij ter hoogte van de afrit Affligem rookontwikkeling opmerkte achteraan zijn oplegger, ter hoogte van de wielen. De bestuurder nam de afrit en reed vervolgens de Stationsstraat in. Daar alarmeerde hij de brandweer. Toen hij uitstapte merkte hij dat twee banden van het gevaarte in brand stonden.

De banden gingen in rook op. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur nog meer schade aanrichtte. De lading moest overgenomen worden door een andere vrachtwagen. Het vuur ontstond vermoedelijk omdat de vrachtwagen te zwaar geladen was.